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Система оформления электронных путевых листов заработает в России в 2022 году

Все изменения будут вноситься в план реализации дорожной карты НТИ "Автонет"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Система оформления электронных путевых листов будет создана и введена в эксплуатацию в России к июлю 2022 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе прописано, что изменения вносятся в план реализации дорожной карты НТИ "Автонет". Согласно обновленному плану, к декабрю 2021 года будет законодательно закреплена возможность формирования путевого листа в электронном виде, а к июлю 2022 года создана сама система оформления путевых листов.

Исполнителями распоряжения числятся Минтранс, МВД, Минкомсвязь, Минздрав РФ с участием Агентства стратегических инициатив, а также АО "Российская венчурная компания", рабочая группа "Автонет" и инфраструктурный центр "Автонет".

Ранее генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян предложил ввести электронные путевые листы для таксистов. Электронный путевой лист можно сформировать благодаря специальным устройствам, которыми уже снабжено большинство автомобилей такси. Они собирают информацию о состоянии автомобиля, например об исправности тормозов. Считывание такой информации позволит хранить эти данные в едином реестре.

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Россия
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