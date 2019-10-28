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Минвостокразвития: Арктика может обеспечить добычу 90% всего российского газа к 2035 году

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил, что в Арктике в ближайшие 15 лет будет развиваться нефтегазохимия

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объем добычи газа в Арктической зоне РФ в 2035 году, согласно разрабатываемой стратегии развития территории, может составить 90% от всего добываемого российского газа. Об этом на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года" сообщил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"В новой арктической стратегии мы должны четко описать то, чего хотим добиться в 2035 году, наши цели должны быть четко измеримы <…> Достаточно реалистичная, на наш взгляд, оценка того, что даст Арктика России через 15 лет. Будет продолжать расти вклад Арктики в нефтегазовый сектор, мы вполне реально можем довести показатель добычи газа до 90% от общероссийского уровня и до четверти всей добычи нефти в России", - сказал он.

Крутиков отметил, что также Арктика имеет потенциал обеспечить России место одного из лидеров на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), производя до 120 млн т СПГ в год. "В российской Арктике в ближайшие 15 лет появится и будет активно развиваться новая отрасль экономики - нефтегазохимия. Все это приведет к увеличению загрузки Северного морского пути до 160 млн т в год, то есть в восемь раз выше цифры 2018 года", - добавил замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время проектом стратегии предполагается создание к 2015 году в Арктической зоне до 200 тыс. рабочих мест, формирование целевого заказа для тысяч российских предприятий, работающих в разных сферах, в том числе в сфере высоких технологий.

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Россия
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