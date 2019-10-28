Минвостокразвития: функции оператора СМП должны распространиться до Камчатки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Функции единого оператора Северного морского пути (СМП) должны распространяться на территории от Новой земли до Камчатки, а не до Чукотки, где заканчиваются определенные в данный момент границы СМП. Для этого в стратегии развития Арктики до 2035 года будет введено понятие Северного морского транспортного коридора, сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Для того чтобы этот проект состоялся существующего регулирования недостаточно - границы СМП четко определены в соответствии с международным правом - от Новой земли до Чукотки. Поэтому в стратегии мы вводим новое понятие Северного морского транспортного коридора - собственно всей транспортной коммуникации от Мурманска до Камчатки и считаем, что функции единого оператора СМП должны распространяться на весь этот коридор", - сказал он на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года".

Крутиков отметил, что предполагается сделать Севморпуть глобально конкурентоспособным транспортным коридором и начиная с 2030-х годов наращивать объем международных перевозок. "Нам необходимо обеспечить регулярность и предсказуемость таких перевозок, стоимость прохождения СМП за счет государственной поддержки должна быть чуть ниже стоимости южного маршрута, по крайней мере, в первые годы. Важно, чтобы транспортные компании и грузоотправители поверили, что по СМП можно перевозить грузы безопасно и точно в срок", - пояснил замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время начата проработка проекта создания регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловском-Камчатским, "до которых из Европы и Азии грузы будут доставляться фидерными судами, там консолидироваться на отечественных контейнеровозах - они кстати, тоже могут быть атомными или на СПГ - и доставляться под гарантии государства".

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.