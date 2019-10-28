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Программу прикладных исследований подготовят для развития Арктической зоны России

Замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил, что в ближайшие 15 лет негативные последствия деградации многолетней мерзлоты будут нарастать

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комплексная программа фундаментальных прикладных исследований будет подготовлена при участии Российской академии наук для Арктической зоны РФ, сообщил замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Продолжающиеся климатические изменения формируют особый спрос на развитие науки и технологий. С участием Российской академии наук будет подготовлена комплексная программа фундаментальных прикладных исследований в интересах развития Арктики", - сказал Крутиков на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года".

Он отметил, что в ближайшие 15 лет будут нарастать негативные последствия деградации многолетней мерзлоты.

"Сегодня мы не готовы адекватно отвечать на этот вызов, экономический ущерб уже сегодня оценивается десятками, а по некоторым оценкам, сотнями миллиардов рублей. С командой российских ученых мы начали уже работу над созданием государственной системы мониторинга и прогнозирования деградации вечной мерзлоты", - добавил замминистра.

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