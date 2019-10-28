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Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной стартовали в Брюсселе

Переговоры начались на два часа позже, чем планировалось

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу на два часа позже, чем планировалось. Основной темой станет продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года, передает корреспондент ТАСС.

Во встрече участвуют министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Новак заходя в здание Еврокомиссии сообщил, что позитивно оценивает предстоящую встречу и ожидает продвижения в вопросе транзита газа через Украину.

Изначально консультации должны были начаться в 13:30 по брюссельскому времени (15:30 мск).

Теги
БельгияУкраинаРоссия
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