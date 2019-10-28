Компания из Индии открыла завод по производству медицинских материалов в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Индийская компания "РК ГРУПП" открыла в Грозном завод высокотехнологического производства медицинских изделий, в частности инструмента для эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии. Планируемый объем выпускаемой продукции после полноценного запуска предприятия составит 4500-5000 изделий в месяц, сообщил на церемонии министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"В рамках российско-индийского сотрудничества на территории нашей республики реализован масштабный проект, который позволит увеличить импортазамещение медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии и малоинвазивных операционных вмешательств на российском рынке. Это в свою очередь окажет положительный эффект на экономику страны, а также наилучшим образом отразится на качестве и оперативности соответствующих видов высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил Сулейманов.

Открытия предприятия позволило создать 35 рабочих мест. На начальном этапе завод будет производить более востребованные виды медицинских изделий используемые федеральными государственными бюджетными учреждениями при оказании помощи пациентам страдающим нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда.

"Это один из первых инвестиционных проектов реализованных индийской компанией на территории Чеченской Республики. Данный проект показывает возможности инвестиций как в Чечню из Индии, так и в Индию из Чечни", - сказал заместитель главы дипломатической миссии Индии в России Биная Сриканта Прадхан.

Как сообщили в компании, предприятие планирует полностью удовлетворить объем общего спроса Чеченской Республики на медицинские изделия за счет участия в тендерах и электронных аукционах, с учетом ограничений допуска к закупкам товаров иностранного производства.