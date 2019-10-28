Северная Осетия и Франция заинтересованы в сотрудничестве в сфере АПК и туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Северная Осетия и Франция намерены наладить сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и туризма, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.

"Мы нацелены на укрепление деловых отношений. И прежде всего это касается экономики, культуры, образования, науки. Также мы готовы рассмотреть инициативы в области АПК и туризма", - приводятся в сообщении слова посла Франции в России Сильви Берманн на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.

Она отметила важность того, что Россия и Франция договорились провести в 2021 году перекрестный год регионального сотрудничества. "И здесь Северный Кавказ, и в частности Северная Осетия, будет играть особую роль", - добавила посол.

Глава республики подчеркнул, что руководство Северной Осетии заинтересовано в приходе в республику инвесторов, развитии государственно-частного партнерства.

"На сегодняшний день Франция - один из ведущих партнеров России. Наши страны связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы. Надеемся на расширение направлений нашего сотрудничества", - цитирует пресс-служба Битарова.