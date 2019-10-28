Акции "Сугрутнефтегаза" на Мосбирже подешевели на 3,3%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" остановили начатый 23 октября рост и подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 3,33% - до 45,03 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:30 мск.

При этом в пике падения цена акций достигала 43,50 рубля, что на 6,61% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Привилегированные акции опускаются в цене на 1,65% - до 38,720 рубля.

Акции компании дешевеют в отсутствие корпоративных новостей.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.