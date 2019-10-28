МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Госкомпания "Автодор" 31 октября опубликует тарифную сетку проезда по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург", при этом действовать она начнет только на следующий день - 1 ноября. Об этом ТАСС сообщил директор департамента инвестиционного и стратегического планирования компании Константин Макиев.

"Тарифная сетка проезда по платной автотрассе М-11 будет опубликована на этой неделе, 31 октября, и вступит в силу на следующий день, 1 ноября", - сказал Макиев. - Стоимость проезда по трассе М-11 для легкового автомобиля без транспондера в будний день составит 1820 рублей, в выходной - 2020 рублей".

При этом он отметил, что на грузовой транспорт тариф выходного дня не распространяется. "Водителям третьей и четвертой категорий транспортных средств, к которым относятся грузовики и автобусы, за проезд по маршруту Москва - Петербург по М-11 придется заплатить 2710 и 3980 рублей соответственно. При использовании транспондера "Автодора" - 2106 и 3188 рублей", - уточнил Макиев.

Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября. Стоимость проезда по всей автодороге составит около 2 тыс. рублей, ранее сообщали в Минтрансе.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.