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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,57-0,65%

Курс доллара снизился до 63,73 рубля

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,57% - до 2856,91 пункта, индекс РТС снизился на 0,65%, до 1411,92 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:01 мск снизился на 0,20%, до 63,725 рубля, курс евро уменьшился на 0,06%, до 70,678 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,42% - до $61,69 за баррель.

В понедельник индекс Мосбиржи немного не дотянул до круглой отметки 2900 пунктов. Преодолев очередной исторический максимум и достигнув отметки в 2899,65 пункта, рынок начал умеренно откатываться назад. С учетом продолжительного повышательного периода на российском рынке техническая коррекция перед покорением областей выше 2900 пунктов выглядит закономерной, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Завтра настроения к покупкам рисковых активов могут продолжить поддерживать позитивные сигналы со стороны переговорного процесса Вашингтона и Пекина, а также ожидания новых монетарных стимулов, добавил эксперт. Из статистики вторника стоит обратить внимание на блок данных по рынку недвижимости США за август и сентябрь. В России ретейлер "Магнит" представит квартальные финансовые результаты, а в США эстафетную палочку в продолжающемся сезоне финансовых отчетностей за третий квартал примут MasterCard, Merck, Pfizer, Conocophillips, General Motors.

По оценкам "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи может демонстрировать разнонаправленные движения в диапазоне 2860-2900 пунктов, курс рубля к доллару будет варьироваться в пределах значений 63,3-64,5 рубля.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что завтра диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару составит 2795-2885 пунктов и 63,5-63,72 рубля за доллар соответственно. Эксперт добавил, что шансы повышения цен российских акций завтра будут преобладать на фоне роста американского рынка и цен на нефть.

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