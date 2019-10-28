Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку

По данным агентства, переговоры между банками еще не завершены

ТАСС, 28 октября. Газпромбанк планирует продать долю в Mail.ru Group Сбербанку. Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, переговоры между банками еще не завершены, сделка может не состояться.

ТАСС направил запросы в Газпромбанк и Сбербанк, в Сбербанке не стали комментировать информацию о сделке.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует создать с Mail.ru Group совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил". Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в совместное предприятие составят до 64 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев может использовать ГТС для хранения водорода из Европы
Украина столкнется со сложностями, если Россия прекратит транзит газа в страны ЕС через ее газотранспортную систему, отметил Юрий Витренко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС