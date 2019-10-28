Bloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку

ТАСС, 28 октября. Газпромбанк планирует продать долю в Mail.ru Group Сбербанку. Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, переговоры между банками еще не завершены, сделка может не состояться.

ТАСС направил запросы в Газпромбанк и Сбербанк, в Сбербанке не стали комментировать информацию о сделке.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует создать с Mail.ru Group совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил". Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в совместное предприятие составят до 64 млрд рублей.