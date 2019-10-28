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Власти Вологодской области на 2020 год планируют бюджет с дефицитом в 5,1 млрд рублей

В 2019 году, согласно последним изменениям в законе о краевом бюджете, планируется профицит в размере 236 млн рублей

ТАСС, 28 октября. Правительство Вологодской области одобрило проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. В ближайшее время его передадут на рассмотрение в Законодательное собрание региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона по итогам обсуждений проекта бюджета.

"На 2020 год объем доходов составляет 78,7 млрд рублей, на 2021 год - 81,8 млрд, на 2022 год - 83,4 млрд. Объем расходов в 2020 году составит 83,8 млрд рублей, в 2021 году - 81,1 млрд, в 2022 году - 81,4 млрд. Расходы областного бюджета за счет собственных источников увеличиваются в 2020 году на 4,5 млрд к уровню текущего года", - говорится в сообщении.

В 2020 году ожидается дефицит на уровне 5,1 млрд рублей. В текущем год, согласно последним изменениям в законе о краевом бюджете, планируется профицит в размере 236 млн рублей. Согласно указанным в проекте закона цифрам, уже в 2021 году область планирует вернуться к профициту в 700 млн рублей, а 2022 году - в 2 млрд рублей.

В ближайшее время проект закона будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание области. Отмечается, что 67% расходов бюджета направляется на мероприятия социальной сферы, 97% расходов сформировано в программном формате. В состав расходной части областного бюджета сегодня включены 23 государственных программы.

Также определен предельный объем государственного долга, на 1 января 2020 года он не должен превысить 15 млрд рублей. "В основном - это бюджетные кредиты. Предусмотрено постепенное их погашение. Областные власти намерены продлить сроки их погашения еще на пять лет до 2029 года", - говорится в сообщении. По словам замгубернатора Вологодской области, начальника департамента финансов Валентины Артамоновой, планируется провести реструктуризацию кредитов в течение трех лет, в результате чего высвободится более 4 млрд рублей дополнительно, "которые можно направить и на социальные программы, и на мероприятия капитального характера".

В 2019 году объем доходов бюджета области утвержден в размере 84,5 млрд рублей, расходов - 84,3 млрд, профицит - 236 млн.

Теги
РоссияВологодская область
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