Bloomberg: "Яндекс.Такси" обсуждает IPO в России и США с Goldman Sachs и Morgan Stanley

ТАСС, 28 октября. Совместное предприятие "Яндекса" и Uber "Яндекс.Такси" обсуждает с банками Goldman Sachs и Morgan Stanley организацию первичного размещения акций (IPO) на двух площадках - в России и США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, "Яндекс.Такси" обсуждает широкий диапазон потенциальных оценок бизнеса - от $5 млрд до $8 млрд в зависимости от итогового состава бизнеса, который будет выведен на биржу, и спроса инвесторов. При этом в компании рассматривают двойной листинг - по одной площадке в России и США.

Кроме того, по словам источника, "Яндекс.Такси" пока не приняла решение о том, включать ли в периметр IPO внутренние направления: сервис доставки еды "Яндекс.Еда" и разработку беспилотных автомобилей.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" в свою очередь заявили ТАСС, что "рассматривают возможность IPO и работают с разными банками по различным вопросам".

Как ранее сообщал ТАСС источник на рынке, "Яндекс.Такси" в последнее время активно нанимает топ-менеджеров в преддверии планируемого IPO совместной компании "Яндекс.Такси" и Uber. О том, что такое IPO может состояться в ближайшие пару лет, неоднократно говорил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.