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В "Нафтогазе" заявили, что не готовы обсуждать с Россией пакетные соглашения по газу

Никаких официальных предложений по урегулированию открытых вопросов российская сторона не передавала, сообщили в компании

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" заявила, что не готова обсуждать с Россией какие-либо пакетные соглашения по газу.

"Очередная трехсторонняя встреча в Брюсселе завершена. Российская сторона поделилась интересными интерпретациями "Старых песен о главном". В частности, возник вопрос об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража. Мы попросили прислать нам официальную бумагу, чтобы мы не полагались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не напутали", - говорится в сообщении на сайте компании.

"Никаких официальных предложений по урегулированию открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Поэтому говорить о любых "пакетных решениях всех проблем", включая вариант погашения долга "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража, до этого невозможно. Ждем новых контактов", - заявили в "Нафтогаз Украины".

В компании также отметили, что позиция Украины относительно будущих отношений с "Газпромом" полностью совпадает с позицией Еврокомиссии, согласно которой новый контракт должен быть долгосрочным и значительным по объемам. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 будет выведен из группы "Нафтогаз Украины", а отношения между ними "должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства".

Согласно сообщению, на переговорах в Брюсселе "Нафтогаз Украины" пригласил представителей "Газпрома" принять участие в обсуждении новой методики тарифообразования, которая основана на европейских правилах.

Ранее российская сторона предлагала Украине в качестве условия заключения нового газового контракта с 1 января 2020 года отказаться от взаимных претензий в Европейских судах.

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