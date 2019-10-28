В "Нафтогазе" заявили, что работают над новым иском против "Газпрома"

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".

"Я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Исполнительный директор опубликовал свой пост на фоне переговоров в Брюсселе, где прошел очередной раунд трехсторонних консультаций (Еврокомиссия - Россия - Украина) по будущему транзитного договора. Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года.

18 сентября Витренко заявил, что "Нафтогаз" 1 ноября направит исковые требования в адрес "Газпрома" на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал принудительно взыскивать средства через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.