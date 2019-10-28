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Марокко планирует войти в группу первых 50 стран в рейтинге Doing Business

За минувшие 10 лет страна поднялась вверх на 75 позиций в рейтинге, отметил Саад ад-Дин аль-Османи

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Неоспоримый прогресс, достигнутый в области улучшения делового климата в Марокко, призывает продолжить реализацию структурных реформ с целью укрепления доверия частных инвесторов, как марокканских, так и зарубежных. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press, заявил в понедельник, выступая в парламенте, премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи.

По его словам, "качественный скачок, осуществленный в рейтинге делового климата, вселяет оптимизм и веру в лучшее будущее".

На минувшей неделе стало известно, что Марокко поднялось в рейтинге Doing Business - 2020 ("Ведение бизнеса - 2020", оценивает условия ведения бизнеса в стране), который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на семь пунктов и занимает 53-е место из 190. "За минувшие 10 лет Марокко сумело подняться вверх на 75 позиций в рейтинге", - отметил аль-Османи.

"Подобное достижение призывает нас всех идти вперед, чтобы воплотить в жизнь дорожную карту с целью войти в группу первых 50 стран в рейтинге Doing Business, - продолжал глава правительства. - Необходимо объединить усилия разных партнеров государственного и частного сектора, а также законодательной ветви власти".

"Улучшение делового климата идет на пользу не только компаниям и инвесторам, но также всем гражданам с точки зрения существенного эффекта, оказываемого на борьбу с бедностью и снижение социальных диспропорций", - подчеркнул аль-Османи.

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Марокко
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