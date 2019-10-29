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Первый замглавы ФТС: оснований для создания единого экономического оператора БРИКС нет

Тенденция к содействию экспорту продукции малого и среднего бизнеса наблюдается во всем мире, отметил Руслан Давыдов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Оснований для создания института единого экономического оператора для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пока нет. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"Мы поддерживаем развитие конкуренции, основанной на справедливых и равных подходах для всех участников процесса. Во всем мире наблюдается тенденция к содействию экспорту продукции малого и среднего бизнеса. В этом ключе обратный процесс - укрупнение операторов - как мне кажется, не очень реалистичная идея. Поэтому оснований для создания единого государственного оператора для пятерки БРИКС пока нет", - сказал Давыдов.

Он добавил, что можно изучить опыт Белоруссии, где есть государственный оператор в сфере таможенного дела - Белтаможсервис, подчеркнув, что в РФ другой подход. "В России подход несколько иной. За этим следит, в том числе Федеральная антимонопольная служба - чтобы не нарушалась конкуренция", - объяснил Давыдов.

18 октября замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Россия в качестве страны, председательствующей в БРИКС в 2020 году, включила в повестку дня саммита обсуждение вопроса о создании в объединении института единого экономического оператора. По его словам, оператор - это юридическое лицо или юридические лица, которые связаны с таможенными процедурами, имеют большой опыт обработки экспортно-импортной документации, устойчивую репутацию ответственного участника внешнеэкономической деятельности и которым таможенные власти передают полномочия, связанные с представлением интересов и оформлением экспортных и импортных операций. Тогда Сторчак пояснил, что соответствующие соглашения у многих стран есть на уровне двусторонних отношений. Он предположил, что сначала будут достигнуты двусторонние договоренности, после чего появятся экономические операторы, которые "могут взаимодействовать сразу со всеми четырьмя странами".

Теги
Россия
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