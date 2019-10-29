Россия возобновила поставки пшеницы на рынок Вьетнама

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. Российская Федерация возобновила поставки пшеницы во Вьетнам, сообщил ТАСС председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы разрешили вопрос по поставкам [пшеницы]. Возникал у нас вопрос из-за присутствия некоторых семян сорных растений в зерне. Мы решили этот вопрос, урегулировали с вьетнамской стороной, российское зерно уже пришло на вьетнамский рынок", - сказал он.

По данным официального представителя вице-премьера РФ, к октябрю уже было отгружено более полумиллиона тонн зерна. "Мы договорились об усиленном фитосанитарном надзоре за партиями. Сейчас самое главное, что три корабля [с пшеницей разгрузили]", - пояснил он ТАСС.

Также Акимов сказал, что в ходе 22-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере поставок агропромышленной продукции.

"Сейчас у нас [в России] работает вьетнамская инспекция по свинине. Это очень позитивный шаг, мы довольно долго шли к такой мере, это хороший сигнал для того, что присутствие здесь будет. Также мы уже приступили к поставкам замороженного мяса птицы во Вьетнам и ведем переговоры по расширению перечня российских экспортеров. Помимо этого, активно обсуждаем вопросы по сертификации молока, мы рассчитываем на этот рынок", - добавил вице-премьер.

По данным Россельхознадзора, в период с 27 октября по 3 ноября 2019 года представители Минсельхоза Вьетнама проведут в России проверки российских свиноводческих предприятий, заинтересованных в поставках продукции во Вьетнам, а также получении информации о мерах борьбы с африканской чумой свиней в России. Планируется, что вьетнамские специалисты ознакомятся с работой фермы и мясоперерабатывающего предприятия, на примере которых будут продемонстрированы высокие стандарты биологической защиты, применяемые в России.

О поставках зерна

17 октября официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщала, что ведомство приостанавливает выдачу сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам. По ее словам, от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы.

Россельхознадзор совместно с вьетнамскими специалистами прорабатывал вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт. Тогда же стало известно, что делегация Россельхознадзора по приглашению Минсельхоза Вьетнама 28-29 октября 2019 года посетит Хошимин для технических консультаций в области карантина растений, качества и безопасности зерна и выработки консолидированной позиции по поставкам этой продукции в страну.