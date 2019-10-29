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Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%

Она составила 13,058 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период достигла 1 трлн 499 млн рублей, увеличившись на 10,5% в годовом выражении. При этом чистая розничная выручка ретейлера увеличилась за девять месяцев на 9,7%, до 975,976 млрд рублей.

EBITDA за отчетный период снизилась на 5,3% и достигла 63,09 млрд рублей. Маржа по EBITDA за девять месяцев составила 6,3% против 7,4% за тот же период годом ранее.

В третьем квартале 2019 года чистая прибыль ретейлера сократилась на 57,3% в годовом выражении, до 3,25 млрд рублей. Чистая выручка в июле-сентябре составила 342,58 млрд рублей, увеличившись на 10,5%. EBITDA в третьем квартале упала на 9%, до 19,78 млрд рублей. Маржа по EBITDA в июле - сентябре составила 5,8% против 7% годом ранее.

Продажи в сопоставимых магазинах за девять месяцев выросли на 0,5%, средний чек - на 3,7%, трафик сократился на 3%. При этом на 30 сентября общее количество магазинов достигло 20497.

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