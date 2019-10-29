Volkswagen отзывает в России 27 Lamborghini Aventador

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Lamborghini в РФ, отзывает 27 автомобилей модели Aventador. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 2017 по 2019 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на возможность отключения двигателя, его можно беспрепятственно запустить.

На автомобилях, попадающих под отзыв, будет проведено обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем.