СМИ: Британия утилизирует памятные монеты в связи с переносом даты Brexit

ТАСС, 29 октября. Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании переработает 50-пенсовые памятные монеты, посвященные выходу страны из ЕС 31 октября, в связи с переносом даты Brexit на январь будущего года. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

На аверсе монеты, дизайн которой был одобрен Тайным советом - органом советников британской королевы Елизаветы II, - была надпись: "Мир, процветание и дружба со всеми народами", и дата Brexit. Теперь 31 октября с связи с переносом даты выхода королевства из сообщества на три месяца не действительно. Всего к концу октября планировалось, по данным Би-би-си, выпустить 10 млн новых монет в рамках проекта, который отстаивал глава Минфина Саджид Джавид, сменивший в июле на этом посту Филипа Хаммонда.

Бывший руководитель казначейства Хаммонд объявил о планах выпуска семигранных 50-пенсовых монет с символикой Brexit еще год назад. Однако речь тогда шла лишь о коллекционной партии: предполагалось выпустить 10 тыс. таких монет с датой 29 марта 2019 года.

Министерство финансов заявило, что не станет комментировать стоимость производства памятных монет, поскольку это "коммерчески конфиденциальная информация".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года. Джонсон согласился на это предложение Евросоюза.