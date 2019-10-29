В МЭР прогнозируют инфляцию в 3,5% по итогам года

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

"Инфляция в России уже снизилась до 3,3%. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5%. В следующем году инфляция снизится до уровня около 3%", - сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что дефляционный тренд оставляет Центральному банку более широкое окно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.