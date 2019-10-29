Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В МЭР прогнозируют инфляцию в 3,5% по итогам года

Глава ведомства Максим Орешкин заявил, что в 2020 году инфляция снизится до уровня около 3%

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

"Инфляция в России уже снизилась до 3,3%. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5%. В следующем году инфляция снизится до уровня около 3%", - сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что дефляционный тренд оставляет Центральному банку более широкое окно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.

Реклама на ТАСС
В Госдуме считают, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть западные санкции
Она будет находиться на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС