Зеленский сравнил правила бизнеса на Украине с НЛО

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал создание равных и единых правил ведения бизнеса в стране главным приоритетом в экономике страны.

"Приоритет номер один - равные и единые правила игры для всех. Для большого и среднего бизнеса и украинского, и международного", - сказал он во вторник на Инвестиционном форуме в Мариуполе.

Однако, заметил Зеленский, "сейчас это такое украинское НЛО - все о нем знают, но никто его не видел".

"Только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику, - продолжил президент Украины. - Я уверен, что мы стоим на пороге экономического прорыва: во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП, страна поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business, Международные агентства изменили наш рейтинг и сменили наш прогноз на стабильный и позитивный".

"Украина становится стабильным и предсказуемым рынком", - заявил Зеленский и пообещал "личную персональную защиту каждому инвестору".