РЖД и "Апатит" договорились о перевозках ж/д транспортом на долгосрочную перспективу

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) на полях форума PRO//Движение.1520 заключили соглашение с компанией "Апатит" (входит в группу "Фосагро") о перевозках железнодорожным транспортом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В пресс-релизе РЖД отмечается, что "Апатит" в рамках реализации долгосрочной стратегии развития до 2025 года увеличит выпуск удобрений и их отправку железнодорожным транспортом. Холдинг РЖД будет осуществлять перевозку грузов в согласованных объемах, а также реализовывать гибкую тарифную политику.