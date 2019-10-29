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РЖД и "Апатит" договорились о перевозках ж/д транспортом на долгосрочную перспективу

Холдинг будет осуществлять перевозку грузов "Апатита" в согласованных объемах и реализовывать гибкую тарифную политику

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) на полях форума PRO//Движение.1520 заключили соглашение с компанией "Апатит" (входит в группу "Фосагро") о перевозках железнодорожным транспортом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В пресс-релизе РЖД отмечается, что "Апатит" в рамках реализации долгосрочной стратегии развития до 2025 года увеличит выпуск удобрений и их отправку железнодорожным транспортом. Холдинг РЖД будет осуществлять перевозку грузов в согласованных объемах, а также реализовывать гибкую тарифную политику.

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Россия
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