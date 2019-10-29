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"Сибур" и Sinopec договорились создать СП в Китае

Доля "Сибура" составит 40%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Сибур" и китайская Sinopec договорились о создании в Китае совместного предприятия по производству бутадиен-нитрильных каучуков мощностью 50 тыс. тонн в год. Доля участия "Сибура" и Sinopec в СП составит 40% и 60% соответственно, сообщает российская компания.

Соглашение о создании совместного производства бутадиен-нитрильного каучука в районе Шанхая компании подписали еще в 2014 году, однако впоследствии проект был заморожен. В прошлом году "Сибур" и Sinopec вновь вернулись к анализу рынка, и в сентябре 2019 года компании подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области производства бутадиен-нитрильного каучука в районе Шанхая в КНР.

Также нефтехимическая компания напоминает, что в 2019 году "Сибур" и "Газпром" заключили предварительный договор, фиксирующий ключевые коммерческие условия поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского газоперерабатывающего завода на Амурский газохимический комплекс. В соответствии с условиями предварительного договора, "Газпром" на принципах формульного ценообразования будет ежегодно дополнительно поставлять 1,5 млн тонн СУГ и этановой фракции на Амурский ГХК.

Кроме того, дочерняя структура "Сибура" - "Биаксплен" - вошлв в капитал европейского производителя БОПП-пленки (биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка - прим. ТАСС) Manucor S.p.A. с долей 50%.

Также отмечается, что "Сибур" завершает пуско-наладочные работы на своем крупнейшем проекте - "Запсибнефтехиме". Сейчас тестовые объемы полипропилена и полиэтилена производятся из собственного сырья комплекса - пропилена и этилена.

О компании

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Выручка компании по итогам 2018 года составила 9,1 млрд долларов, EBITDA - 3,2 млрд долларов.

За последние 10 лет холдинг реализовал масштабные инвестпроекты на сумму более 850 млрд рублей. Ежегодно компания направляет на финансирование инвестпрограммы не менее 70% EBITDA.

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