Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Совет управляющих МАГАТЭ выбрал Гросси новым гендиректором

Он является представителем Аргентины

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет управляющих МАГАТЭ во вторник выбрал кандидатуру представителя Аргентины Рафаэля Гросси на должность нового генерального директора агентства. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Р. Гросси на должность генерального директора МАГАТЭ", - указал он.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле прежнего главы организации, японского дипломата Юкии Амано. Для избрания кандидату необходимо было заручиться поддержкой большинства членов Совета управляющих. Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.

Теги
АргентинаУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
Реклама на ТАСС
"Ростех" планирует протестировать светофоры с лазерной "стеной" в Москве и Екатеринбурге
Предполагается, что разработка снизит количество ДТП на регулируемых переходах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС