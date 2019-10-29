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Казахстан обсуждает с Белоруссией поставки ей от 1 до 3,5 млн тонн нефти в год

Пока это коммерческие переговоры, уточнил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев

НУР-СУЛТАН, 29 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с Белоруссией о поставке ей от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев во вторник.

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"От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Пока так, но это коммерческие переговоры", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос об обсуждаемых объемах поставок казахстанской нефти в Белоруссию.

Он напомнил, что на прошлой неделе Казахстан и Белоруссия парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. "В целом основные принципы о сотрудничестве в этой отрасли все готовы. Внутригосударственные процедуры пройдем, потом кого-то уполномочим. Они подпишут, мы подпишем, потом дальше на ратификацию отправим", - пояснил министр.

Бозумбаев сообщил, что на прошлой неделе в Москве провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. "В пятницу и субботу я провел переговоры со своим коллегой господином Новаком по ряду вопросов. Ему тоже рассказал о том, что в целом мы с белорусами договорились. <...> Теперь "Белнефтехиму" нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП (Соглашения о разделе продукции - прим. ТАСС), и ТШО ("Тенгизшевройл" - прим. ТАСС). Как проведут переговоры, можно будет говорить [каким будет итоговое соглашение]", - отметил Бозумбаев.

По его словам, реакция российской стороны на соглашение между Казахстаном и Белоруссией была положительной. "Я проинформировал, никакой негативной реакции нет. Там деловая реакция в первую очередь. У нас очень хорошие отношения с российскими коллегами. Мы многие вопросы, которые нужно подписывать, утверждать, по телефону решаем. Думаем, что, если это распространится и на отношения с Белоруссией, мы привнесем туда, может быть, нотку оптимизма в их отношения в нефтегазовой сфере", - резюмировал глава Минэнерего Казахстана.

В новость были внесены изменения (14:58 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
БелоруссияКазахстан
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