Минприроды будет согласовывать федерального оператора по опасным отходам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ добавило в полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ согласование федерального оператора по обращению с отходами I-II классов опасности, следует из постановления, опубликованного на портале раскрытия правовой информации во вторник. Предлагать претендентов будет "Росатом".

"Правительство России постановляет дополнить положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подпунктом следующего содержания: "согласовывает предложение государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" по определению федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности", - говорится в документе.

В июле Госдума приняла закон о наделении "Росатома" полномочиями предлагать федерального оператора по обращению с опасными отходами в РФ. Утверждать претендента должно будет правительство РФ. О роли Минприроды в этом процессе ранее прямо не говорилось.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, в РФ ежегодно образуется 400 тыс. тонн отходов I-II классов опасности. Из них только 1,5% обезвреживают и утилизируют операторы, имеющими необходимые лицензии. К отходам I категории относят те, ущерб от которых для природы невосполним. Ко II классу причисляют отходы, ущерб от которых восполняется не менее 30-40 лет.

Неконтролируемый рынок обращения с опасными отходами является серьезной проблемой для России. Ее предполагается решить с помощью мероприятий, заложенных в нацпроекте "Экология" по направлению "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". Планируется отобрать федерального оператора, установить тариф для вывоза и переработки таких материалов, создать единую федеральную схему обращения с отходами и государственную информационную систему, которая на ней будет базироваться. Под эти цели будет создано семь предприятий для переработки опасных материалов, четыре из них перепрофилируют из существующих объектов по уничтожению химического оружия.

Основной срез полномочий по этому направлению нацпроекта получил "Росатом". На реализацию всех мероприятий в 2019-2024 годах предполагается направить 36,35 млрд рублей, из них 17,7 млрд рублей - из федерального бюджета и еще 18,6 млрд рублей привлечь из внешних источников.