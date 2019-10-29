"РЖД Логистика" и АО "ФВК" будут развивать складскую инфраструктуру в "Ворсино"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор) и АО "ФВК" (головная структура группы компаний Freight Village RU) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития логистических сервисов в индустриальном парке "Ворсино", следует из сообщения "РЖД Логистика".

Соответствующий документ был подписан первым заместителем генерального директора АО "РЖД Логистика" Андреем Тонких и исполнительным директором АО "ФВК" Юрием Юрьевым на площадке Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520" в Сочи, уточняется в сообщении.

Компании планируют создать на территории грузовой деревни "Ворсино" новый объект терминально-складской инфраструктуры, который позволит расширить линейку сервисов логистического центра "Ворсино" и привлечь дополнительные объемы экспортных и импортных сборных партий грузов, перевозимых в 40-футовых и 20-футовых контейнерах. Также на новых складских мощностях будут доступны все виды складских операций: сортировка, маркировка, консолидация/расконсолидация грузов, таможенное оформление, в том числе грузов, требующих соблюдения температурного режима.

"Потребность создания современного и мультитемпературного склада временного хранения во многом связана с увеличивающимся потоком контейнеризированных грузов у "РЖД Логистики", а также постоянной необходимостью расширять перечень сервисов для наших клиентов, делать их качественнее и в то же время доступнее. Новые складские мощности позволят в разы увеличить объем сборных грузов, идущих в импортном и экспортном направлениях, - именно на LCL-отправки сформирован сейчас особый спрос со стороны грузоотправителей России и Китая", - отметил генеральный директор АО "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик.

Бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории "Фрейт Вилладж Ворсино" стороны договорились разработать до конца первого квартала 2020 года.

"Концепция развития проекта "Фрейт Вилладж Ворсино" предполагает строительство около 500 тыс. кв м складской недвижимости, из которых 75 тыс. уже построено. Мы планируем проработать детали проекта и приступить к строительству объекта уже в

следующем году", подчеркнул Юрьев.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.

Группа компаний Freight Village RU объединяет логистическое, таможенное и девелоперское направления бизнеса. Компания реализует проект по созданию одного из крупнейших в России мультимодальных производственно-логистических центров в уникальном формате "грузовой деревни" - "Фрейт Вилладж Ворсино" и "Фрейт Вилладж Росва".