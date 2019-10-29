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Урожайность зерновых в КЧР выросла более чем на 7%

В этом году урожайность составила 42 центнера с гектара

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Урожайность зерновых культур в Карачаево-Черкесской Республике увеличилась на 7,5% и составляет 42 центнера с гектара. В аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 39 центнеров, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Зерна (в первоначально-оприходованном весе) намолочено 177,9 тыс. т, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В среднем с 1 гектара получено 42 центнера зерновых, против 39 центнеров год назад (увеличение на 7,5%)", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте, на 1 октября 2019 года в хозяйствах республики скошено зерновых и зернобобовых культур на площади 42,4 тыс. гектаров, что составляет 42,4% общей площади посевов. Данная площадь на 1,3 тыс. гектаров больше, чем на ту же дату прошлого года.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства КЧР отметили, что под урожай 2020 года на территории региона озимых планируется засеять 17484 га, в том числе озимой пшеницы - 16243 га, озимого ячменя - 1191 га, тритикале - 50 га.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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