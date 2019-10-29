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Поручения Дмитрия Медведева по ускорению экономического роста России

Премьер-министр распорядился достичь уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года
Описание
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции принять меры для обеспечения работы по достижению уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года. Приводим полный список поручений главы правительства:

  • Минэкономразвития представить предложения по сферам деятельности, где необходимо снижение избыточных требований в первоочередном порядке, для реализации в этих сферах пилотных проектов. Срок – 18 ноября 2019 года.
  • Зампреду правительства – руководителю аппарата правительства РФ К. А. Чуйченко утвердить перечень сфер, где необходимо первоочередное снижение избыточных требований, для реализации в этих сферах пилотных проектов с учетом представленных предложений в соответствии с пунктом 1 настоящего поручения. Срок – 23 декабря 2019 года.
  • Минэкономразвития обеспечить реализацию пилотных проектов в соответствии со сферами деятельности, утвержденными в соответствии с пунктом 2 настоящего поручения. Срок – 1 декабря 2020 года.
  • Минэкономразвития представить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ предложения по перечню регионов для реализации пилотных проектов в сфере региональной контрольно-надзорной деятельности, предусматривающих формирование в субъектах федерации единого органа государственной власти, ответственного за осуществление регионального государственного надзора. Срок – 15 ноября 2019 года.
  • Зампреду правительства – руководителю аппарата правительства РФ К. А. Чуйченко утвердить перечень субъектов для реализации пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности, подготовленный в соответствии с пунктом 4 настоящего поручения. Срок – 18 декабря 2019 года.
  • Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона, устанавливающего правовые основы разрешительной деятельности. Срок – 15 декабря 2020 года.
  • Минфину и Минэкономразвития  с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" и его вступление в силу. Срок – 16 декабря 2019 года.
  • Минэкономразвития обеспечить увеличение доли респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, к 2022 году до 15%, к 2024 году – до 20%, в том числе за счет эффективной работы механизма управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" (ТДК). Срок – 16 декабря 2019 года, далее – ежегодно.
  • Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СК, Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного Суда представить в правительство предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности. Срок – 16 декабря 2019 года.
  • Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", определяющего единые подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий. Срок – 1 июля 2020 года.
  • Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России внести в правительство проект плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию единого механизма поддержки промышленных предприятий, предполагающего доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования, а также инструментам повышения производительности труда. Срок – 2 декабря 2019 года.
  • Минфину, Минэкономразвития и ФАС с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России представить в правительство доклад о необходимости внесения изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и в иные законодательные акты РФ (при необходимости), предусматривающих наделение Банка России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов кредитов (займов) за установленный Банком России период и соответствующих характеристикам, определяемым Банком России. Срок – 2 декабря 2019 года.
  • Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и ФНС с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заемщиков (при наличии соответствующего согласия заемщика) посредством сервиса СМЭВ "Интеграционный модуль" сведений ФНС о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц. Срок – 1 апреля 2020 года.
  • Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России:
    - обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок – 1 июля 2020 года;
    - обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы. Срок – 1 июля 2021 года.
  • Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС внести в правительство предложения по дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у отечественных производителей при реализации национальных проектов и государственных программ РФ. Срок – 2 декабря 2019 года.
  • Минпромторгу и Минэкономразвития внести в правительство проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объемов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции. Срок – 16 декабря 2019 года.
  • Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния. Срок – 2 декабря 2019 года.
  • Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и МВД внести в правительство проект федерального закона, обеспечивающего применение налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ. Срок – 12 марта 2020 года.
  • МВД и Минкомсвязи обеспечить возможность подачи иностранными гражданами заявлений на получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде. Срок – 1 декабря 2023 года.
  • Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минфину обеспечить на основе существующих информационных систем создание единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления, включающей модули принятия управленческих решений, поддержки бюджетного и стратегического планирования. Срок – 1 сентября 2020 года.
  • Минфину, Минэкономразвития и Минвостокразвития представить предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах РФ, а также по балансировке бюджетов субъектов РФ в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета и наращиванием объема инфраструктурных расходов. Срок – 2 декабря 2019 года.
  • Минфину и Минэкономразвития представить предложения по механизму обеспечения увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета до 6% к 2024 году и инвестиционных расходов бюджетов субъектов РФ до 15% к 2024 году. Срок – 2 декабря 2019 года.
  • Минэкономразвития и Минфину с участием Банка России и Российского фонда прямых инвестиций внести в правительство проект плана мероприятий ("дорожной карты") по эффективному использованию инструментов коллективного инвестирования в целях обеспечения механизма перетока ресурсов из сырьевых секторов экономики в несырьевые. Срок – 2 декабря 2019 года.
  • Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний. Срок – 1 июля 2020 года.
  • Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, Минпросвещения и Минобрнауки обеспечить координацию реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах РФ с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения (в том числе с учетом применения механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения, организации стажировок выпускников образовательных организаций). Срок – 1 июля 2020 года.
  • Минэкономразвития и Минобрнауки с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить план мероприятий ("дорожную карту") по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров. Срок – 16 декабря 2019 года.
  • Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России внести проект федерального закона, предоставляющего возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных банков в других формах, а именно: путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже. Срок – 1 июля 2020 года.
  • Минобрнауки и Минэкономразвития представить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти предложения по доведению расходов инвестиционного характера на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран. Срок – 30 июня 2020 года.
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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Медведев поручил внести предложения о едином механизме поддержки промпредприятий
Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг должны исполнить поручение до 2 декабря
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