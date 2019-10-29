Расходы на НИОКРы в России планируется повысить до уровня экономически развитых стран

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по доведению расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран.

"Минобрнауки России и Минэкономразвития России [поручено] представить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти предложения по доведению расходов инвестиционного характера на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран. Срок - 30 июня 2020 года", - говорится в перечне поручений Медведева по ускорению экономического роста, опубликованных на официальном сайте правительства.

Медведев также поручил Минэкономразвития и Минобрнауки до 16 декабря текущего года с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в правительство план мероприятий (дорожную карту) по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров.