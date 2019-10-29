Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,86%-1,04%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 1,04% - до 2886,48 пункта, индекс РТС увеличился на 0,86%, до 1424,05 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:39 мск вырос на 0,20%, до 63,875 рубля, курс евро увеличился на 0,24%, до 70,943 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне показала рост на 0,41% - до $61,78 за баррель.

Во вторник на умеренно позитивном внешнем фоне индекс Мосбиржи смог отыграть большую часть потерь понедельника, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Основными поддерживающими факторами для российских акций стали новые максимумы в США, установленные днем ранее, и удержание фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше $61 за баррель. При этом динамика основных индексов в Европе, которые консолидируются у уровней закрытия понедельника, не стала существенным негативным фактором, способным остановить подъем нашего рынка, добавил он.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека полагает, что в среду интерес к рискованным активам может продолжиться, что в свою очередь связано со значительным снижением риска Brexit "без сделки", а также с сообщениями о том, что руководство США ждет заключения торговых договоренностей с Китаем раньше запланированного срока. Кроме того, надежды формирует и ожидание снижения ставки ФРС, считает эксперт.

Зварич в свою очередь отметил, что основным фактором, который может существенно повлиять на динамику рисковых активов, со среды могут стать комментарии к итогам заседания Федрезерва - в них игроки будут искать намеки на дальнейшие действия в рамках кредитно-денежной политики в США. Само снижение ставки американским регулятором уже заложено в цены активов, добавил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду может формироваться в диапазоне 2870-2905 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах значений 64,4-65,2 рубля.