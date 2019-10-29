Маточное поголовье овец в Северной Осетии до 2022 года планируют увеличить вдвое

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии - Алании благодаря господдержке в ближайшие два года планируют увеличить маточное поголовье овец в республике в два раза - до 100 тыс., что сравнится с показателями советских времен, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"Мы с прошлого года сделали ставку на развитие овцеводства. Выделение грантов и субсидий фермерам до 400 рублей на каждую овцематку в прошлом году позволило в два раза увеличить поголовье овец, которое достигло 31 тыс. голов. До конца года маточное поголовье вырастет до 50-55 тыс., а до 2022 - до 100 тыс. Это приблизится к показателю советских времен - 120 тыс. голов овцематок", - сказал он.

В этом году овцеводы в рамках отдельной республиканской сельхозпрограммы получили 9,7 млн рублей господдержки. Выполнить поставленные бизнес-задачи также поможет реализация проекта по использованию новых земельных участков в Алагирском, Пригородном и Ирафском районах республики, на которых животноводы будут запасать сено для кормления овец зимой. Общая площадь пастбищ будет доведена до 20 тыс. га, уточнил Вазиев.

"В советское время 122 тыс. овец паслись в горах на пастбищах, а зимой их отгоняли в степи. Чтобы прокормить стада на зимнее время, мы рассчитали, сколько нужно запасать сена. Господдержка в 420 рублей из расчета на одну овцу позволит фермерам заготовить на зиму сено для того, чтобы не отгонять скот в степи", - добавил глава минсельхоза.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручал правительству республики разработать программу развития горных территорий, включая развитие овцеводства. По его словам, в республике неэффективно используются горные и высокогорные пастбища и сенокосы, кормовой потенциал которых позволит получать дешевую конкурентоспособную животноводческую продукцию.