Грудинин признался, что у него нет 1 млрд руб. на компенсацию ущерба "Совхозу им. Ленина"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Акционеры "Совхоза имени Ленина" хотят завладеть предприятием путем изъятия акций, принадлежащих директору предприятия Павлу Грудинину. Такое мнение сам директор высказал российскому изданию Forbes.
По данным издания, Арбитражный суд Московской области взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей, частично удовлетворив иск акционеров "Совхоза имени Ленина" Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных, Нины Солодовниковой. Они требовали взыскать с реальный ущерб в размере около 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду в размере около 1 млрд рублей. Акционеры обвиняют Грудинина в сокрытии имущества, которое принадлежало бывшим супругам Грудининым.
"Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет. Поэтому главная задача [акционеров "Совхоза имени Ленина", подавших иск] - захват "Совхоза" через изъятие у меня акций", - приводит Forbes слова бывшего кандидата в президенты России.
ТАСС пробовал связаться с Грудининым и его представителями, однако они были недоступны для комментариев.