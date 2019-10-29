Грудинин признался, что у него нет 1 млрд руб. на компенсацию ущерба "Совхозу им. Ленина"

По данным издания, Арбитражный суд Московской области взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей, частично удовлетворив иск акционеров "Совхоза имени Ленина" Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных, Нины Солодовниковой. Они требовали взыскать с реальный ущерб в размере около 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду в размере около 1 млрд рублей. Акционеры обвиняют Грудинина в сокрытии имущества, которое принадлежало бывшим супругам Грудининым.

"Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет. Поэтому главная задача [акционеров "Совхоза имени Ленина", подавших иск] - захват "Совхоза" через изъятие у меня акций", - приводит Forbes слова бывшего кандидата в президенты России.

ТАСС пробовал связаться с Грудининым и его представителями, однако они были недоступны для комментариев.