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Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков

Вахтовики, которые летают шесть раз в год, используют до 70% билетов в регион по плоским тарифам
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Юрий Смитюк/ТАСС

МАГАДАН, 30 октября. /ТАСС/. Льготные билеты по плоским тарифам на Дальний Восток не должны предоставляться людям, работающим в макрорегионе вахтовым методом. Такое мнение выразил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Магаданскую область.

В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.

"Надо посмотреть, <...> но принципиально я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом", - сказал Трутнев.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний Восток
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