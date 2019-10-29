Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков

МАГАДАН, 30 октября. /ТАСС/. Льготные билеты по плоским тарифам на Дальний Восток не должны предоставляться людям, работающим в макрорегионе вахтовым методом. Такое мнение выразил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Магаданскую область.

В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.

"Надо посмотреть, <...> но принципиально я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом", - сказал Трутнев.