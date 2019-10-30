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Кубань первая в России намерена начать поставки вина в Финляндию в 2020 году

В этом году регион проведет несколько презентаций и дегустаций в "рождественские приемы" в Финляндии, чтобы представить российскую продукцию

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Краснодарский край в 2020 году планирует начать поставлять вина в государственную торговую сеть Финляндии, являющуюся монополистом алкогольного рынка республики. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров.

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Ранее сообщалось, что Краснодарский край проведет переговоры об экспорте вина с монополистом алкогольного рынка в Финляндии. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на прошлой неделе делегация региона презентовала кубанскую винодельческую продукцию компании АО "Алко" в рамках переговоров о сотрудничестве по экспорту. Кроме чиновников в состав кубанской делегации вошли представители кубанских производителей "Дивноморье", "Кубань - Вино", "Фанагория", "Агронова", "Мое Вино".

"Мы будем участвовать во всех международных выставках, планируем зайти в ресторанный сегмент Финляндии, есть предварительные договоренности с партнерами, надеемся, что уже в этом году кубанская винная продукция начнет появляться в Хельсинки и других городах. Планируем провести в этом году несколько презентаций в Финляндии, дегустаций в "рождественские приемы". К весне следующего года это позволит сформировать представление о том, что российское вино присутствует на европейском рынке, госкомпании не останется оснований не проводить закупку российского вина. Планируем, что в 2020 году кубанское вино уже будет присутствовать на торговых полках Финляндии", - сказал Майоров.

Собеседник агентства пояснил, что сложность экспорта алкогольной продукции в Финляндию состоит в том, что для участия в тендерах монополиста алкогольного рынка компании "Алко" продукция должна быть представлена на европейских рынках, при этом российские вина не настолько хорошо представлены за рубежом, основным экспортером как раз и является Краснодарский край, география поставок активно расширяется в последние годы. Поэтому для того, чтобы принять участие в тендерах, Кубани необходимо попасть в план закупок финского монополиста. При этом в Финляндии до настоящего времени никогда не осуществлюсь продажа российского вина.

"Алко" может включить нас в план закупок, для этого нужно убедить компанию в конкурентоспособности продукции. В ходе визита в Финляндию мы купили у них же в магазине несколько бутылок вин из разных стран того ценового сегмента, в который может войти кубанская продукция, и подарили им эти образцы и образцы кубанского вина, чтобы они могли сравнить.

Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности компании "Фанагория" Михаил Лелюк, принимавший участие в переговорах, рассказал ТАСС, что компания "Алко" очень тщательно подходит к принятию решений относительно поставщиков, сложность состоит в том, что они не были знакомы с российским виноделием. "Они не нацелены на увеличение объемов продаж, они хотят предложить своим покупателям более качественную продукцию. Из наших вин мы будем предлагать им авторскую и автохтонную линейку.

Виноделие на Кубани

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли. На Кубани находится треть всех виноградников страны и производится 48% российского вина и 32% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Краснодарский край в 2019 году увеличил на 7% объемы экспорта вина по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет поставок в пять новых стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду.

Теги
ФинляндияРоссияКраснодарский край
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