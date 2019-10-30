Власти Дербента готовы выделить более 93 млн рублей на строительство детского сада

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Мэрия Дербента планирует построить новый детский сад на 140 мест в центре города, где несколько лет назад помещение детсада было передано под муниципальные службы, а потом заброшено. На эти цели объявлен аукцион с начальной ценой контракта более 93 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Заказчиком аукциона выступает управление капитального строительства города. Источник финансирования - бюджет муниципального образования городской округ "город Дербент". Аукцион состоится 31 октября. Победитель должен будет выполнить работы до 1 марта 2020 года.

В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что детский сад № 13 на 140 мест будет возведен на том же месте, где и был ранее - на улице Готфрида Гасанова.

"Несколько лет назад помещение этого детского сада было освобождено, воспитанников перевели в другой сад, а в это здание заселили ряд структур, подведомственных муниципалитету. Позже здание было и вовсе заброшенно и обветшало. Мэр города Хизри Абакаров принял решение снести старое здание и построить на его месте новый детский сад, так как это центр города, густонаселенный район, и есть потребность в дошкольном образовательном учреждении", - сообщили в пресс-службе.

По информации мэрии, в настоящее время в Дербенте более 3,5 тысячи детей стоят на учете в детские сады, из них 1,5 тысячи - дети, чья очередь уже подошла, но они не могут пойти в детские сады из-за нехватки мест. В 2020 году в городе запланировано введение в эксплуатацию четырех детских садов, рассчитанных на 650 мест.