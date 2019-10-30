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Средний размер потребкредита в III квартале вырос до 182 тыс. рублей

В Национальном бюро кредитных историй считают, что это связано со снижением процентных ставок на 1-1,5%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средний размер потребительского кредита в России в третьем квартале 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и достиг 182,1 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В 3 квартале 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 182,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 4,9%, или на 8,4 тыс. руб.", - говорится в пресс-релизе.

В НБКИ отмечают, что незначительный рост среднего чека был отмечен на фоне некоторого увеличения числа выданных в июле - сентябре 2019 года потребкредитов и их объемов.

Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в третьем квартале был отмечен в Москве (416,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (310,8 тыс. рублей), Московской области (299,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (266,7 тыс. рублей) и Ленинградской области (216,5 тыс. рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов продемонстрировали Алтайский край (+16,5%), Кемеровская область (+13,3%), Красноярский (+10,7%) и Ставропольский (+10,5%) края, а также Санкт-Петербург (+9,2%).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, продолжающийся рост количества, объемов и среднего размера выданных потребительских кредитов во многом связан со снижением процентных ставок на 1-1,5%. Прежде всего речь идет о гражданах с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки, поскольку им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более "дорогих" товаров и услуг", отметил он.

Об НБКИ

НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года.

На 1 октября 2019 года бюро консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков, предоставляемую более 4 тыс. кредиторов, сотрудничающими с НБКИ.

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