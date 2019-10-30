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РЖД готовы предоставить скидку на перевозки алюминия

Холдинг намерен сделать это при условии, что компании-производители обеспечат гарантии перевозимых объемов

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовы предоставить скидку на перевозки алюминия при условии, что компании-производители смогут предоставить гарантии перевозимых объемов. Об этом в ходе дискуссионной сессии форума "PRO//Движение.1520" заявил заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

"Может быть, мы с вами (компаниями-производителями алюминия - прим. ТАСС) прирост объемов зафиксируем. Мы вам могли бы под это дать скидку и поддержать вас", - сказал он.

Экспортные перевозки

РЖД регулярно предоставляют скидки на перевозки разных видов грузов. При этом на данный момент в отношении экспортных перевозок алюминия не действует 8% надбавка - с 1 января 2019 года РЖД решением ФАС ввели повышающий коэффициент 1,08 на перевозку грузов в экспортном направлении, из списка при этом исключили продукцию нефтяной промышленности, а также алюминий и его сплавы. Ранее в октябре в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России сообщили ТАСС, что ведомство получило и рассматривает предложение РЖД о введении экспортной надбавки и для перевозок алюминия.

"8% - это другая история. Мы делали определенные изъятия на 2019 год и при этом сразу оговаривали, что будем оценивать, как изменяется ситуация на рынке, и преференции, которые раньше были установлены, мы можем отменить. Но это преференции, это не есть база", - обосновал Шило это предложение.

Советник "Русала" Евгений Виноградов, в свою очередь, отметил, что предложение РЖД о скидке стоит обсудить, а надбавку все же стоит рассматривать как инвестиционную составляющую.

"Наверное, это надо обсуждать, но, тем не менее, все-таки эти 8% давайте рассматривать как инвестиционную составляющую развития, которая была, в принципе, уже сбалансирована в ДПР (долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года - прим. ТАСС), которая была принята", - сказал он.

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