РЖД могут продлить скидку на экспортную перевозку угля в порты

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) могут продлить скидку на экспортные перевозки угля в направлении портов Юга и Северо-Запада России, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

"Мы в конце ноября проведем оценку, как они (скидки - прим. ТАСС) работают и есть ли необходимость их поддерживать в следующем году, и в течение декабря примем решение. Такой вариант возможен", - сказал он.

Ранее РЖД установили понижающий коэффициент 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог. Скидка действует до 31 декабря 2019 года.

В июле 2019 года РЖД ввели аналогичный понижающий коэффициент на перевозки угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором.