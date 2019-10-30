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"Автодор" ожидает роста числа машин на платных трассах до 130 млн

В госкомпании, в частности, ожидают увеличение трафика на платных участках М-4 "Дон" до почти 107 млн проездов на конец 2019 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" по итогам 2019 года ожидает роста числа автомобилей на платных трассах на 17,7%, до 130 млн, говорится в сообщении компании.

"Более 130 млн автомобилей проедет в 2019 г. по платным участкам государственной компании "Автодор". Сейчас в управлении госкомпании 1 тыс. 425 км платных участков. По прогнозу специалистов госкомпании, интенсивность движения будет на 17,7% выше результатов 2018 г. (110,7 млн автомобилей - прим. ТАСС)", - отметили в "Автодоре".

В частности, почти до 107 млн ожидается рост числа проездов по платным участкам М-4 "Дон" на конец 2019 года и увеличение трафика на 14% по сравнению с 2018 годом, уточнили в госкомпании.

Ранее в "Автодоре" сообщали, что смертность на платных трассах за январь

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