МЭР разработает портал по принципу "Википедии" для подготовки нормативных актов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России создаст единую информационную систему "Нормотворчество", в которой по принципу интернет-энциклопедии "Википедия" эксперты смогут готовить нормативно-правовые акты. Об этом сообщил в среду статс-секретарь - замминистра экономического развития России Савва Шипов.

"Министерство подготовило концепцию создания единой информационной системы "Нормотворчество", которая должна позволить объединить все процессы по созданию нормативно-правовых актов в единую информационную среду. Мы должны уйти от традиционного формата работы, когда подготовленный документ на бумаге отправляют на согласование в какие-то ведомства, и прийти к формату, когда все работают в одной среде. Как в "Википедии", где каждый, кто имеет право добавлять какие-то записи, он их делает, аргументирует, и дальше эти правки принимаются или не принимаются", - сказал он на заседании правления Торгово-промышленной палаты России.

Шипов отметил, что министерство намерено объединить в этой информационной системе представителей всех федеральных органов власти, которые причастны к разработке актов, аппарата правительства РФ и предпринимательского сообщества, чтобы "процесс был полностью открыт и прозрачен от начала и до конца". "И никаких правок, кроме как сделанных в этой единой среде, в документе не должно появиться", - пояснил замминистра.

По его словам, процесс создания такой системы - это "своего рода революция". Он сообщил, что концепция подготовлена, уже сейчас идет разработка информационной системы.

"Мы планируем, что в конце следующего года мы сможем запустить пилотный режим с участием нескольких федеральных органов исполнительной власти. И если этот сегмент пройдет успешно, далее рассчитываем, что вся нормотворческая работа правительства постепенно перейдет на эти новые рельсы", - добавил Шипов.