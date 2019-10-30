В Чечне реализуют семь инвестпроектов в сфере АПК

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены реализовать в республике семь инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на общую сумму более 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"В Чеченской Республике планируются к реализации семь инвестиционных проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса и снижение уровня безработицы. В подпрограмму включены четыре проекта на общую сумму 2,9 млрд рублей. Еще три инвестпроекта суммарной стоимостью 689,875 млн рублей отобраны в текущем году", - передает пресс-служба слова премьера республики Муслима Хучиева по итогам совещания по социально-экономическому развитию субъектов СКФО под председательством первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Как сообщается, на совещании обсуждались вопросы реализации проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы" госпрограммы "Развитие СКФО", а также перспективы реализации инвестиционных проектов в период с 2019 по 2021 годы.

Государственная программа развития СКФО является основным инструментом Минкавказа России по обеспечению социально-экономического развития СКФО. Более 40 млрд рублей в течение трех лет планируется направить на реализацию мероприятий госпрограммы. В 2019 году бюджетные ассигнования составляют 14,2 млрд рублей, в 2020 году составят 13,6 млрд рублей, в 2021 году - 13,5 млрд рублей.