Власти Колымы направят до 150 млн рублей на создание корпорации развития

МАГАДАН, 30 октября. /ТАСС/. Власти Магаданской области создадут корпорацию развития региона, которая будет привлекать инвесторов и помогать реализовывать проекты. На первом этапе на ее создание направят до 150 млн рублей из средств особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил в среду губернатор региона Сергей Носов.

"Ведется создание корпорации развития Магаданской области. На развитие и первые шаги в этом направлении мы планируем из средств особой экономической зоны Магаданской области выделить в следующем году порядка 100-150 млн рублей", - сказал губернатор в ходе совещания с участием вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Носов попросил вице-премьера рассмотреть возможность выделить средства на это направление из Фонда развития Дальнего Востока. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, корпорация будет заниматься привлечением инвесторов и продвижением проектов.

Режим ОЭЗ установлен в регионе с 1999 года. В настоящее время она занимает территорию от Магадана до поселка Палатка. Участники ОЭЗ получают поддержку в реализации инвестиционных проектов. Власти Магаданской области планируют расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона.