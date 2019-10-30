Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия предложила Болгарии изучить идею внедрения аналога системы "Платон"

Также на межправкомиссии была достигнута договоренность о продолжении работы по возобновлению эксплуатации грузопассажирской паромной линии "Новороссийск - Бургас"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил Болгарии рассмотреть возможность внедрения аналога системы взимания платы с большегрузов "Платон" на дорогах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Российская сторона ознакомила болгарских коллег с опытом развертывания на территории РФ системы взимания платы на основе спутниковой навигации, в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам большегрузными транспортными средствами. Болгарской стороне предложено изучить возможность реализации аналогичного проекта с использованием такого рода технологии", - сообщили в Минтрансе.

Кроме того, на межправкомиссии между Россией и Болгарией была достигнута договоренность о продолжении работы по возобновлению эксплуатации грузопассажирской паромной линии "Новороссийск - Бургас". Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявлял о необходимости организации паромного сообщения с Россией.

О системе "Платон"

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 т) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. В федеральный дорожный фонд с помощью "Платона" уже перечислено более 82 млрд рублей. На эти средства уже отремонтировано 2,7 тыс. км дорог и более 30 мостов, говорили в Минтрансе РФ.

Теги
БолгарияРоссия
Реклама на ТАСС
Недельная инфляция в России вернулась на нулевой уровень
С начала года потребительские цены выросли на 2,4%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС