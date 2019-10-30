Россия предложила Болгарии изучить идею внедрения аналога системы "Платон"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил Болгарии рассмотреть возможность внедрения аналога системы взимания платы с большегрузов "Платон" на дорогах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Российская сторона ознакомила болгарских коллег с опытом развертывания на территории РФ системы взимания платы на основе спутниковой навигации, в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам большегрузными транспортными средствами. Болгарской стороне предложено изучить возможность реализации аналогичного проекта с использованием такого рода технологии", - сообщили в Минтрансе.

Кроме того, на межправкомиссии между Россией и Болгарией была достигнута договоренность о продолжении работы по возобновлению эксплуатации грузопассажирской паромной линии "Новороссийск - Бургас". Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявлял о необходимости организации паромного сообщения с Россией.

О системе "Платон"

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 т) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. В федеральный дорожный фонд с помощью "Платона" уже перечислено более 82 млрд рублей. На эти средства уже отремонтировано 2,7 тыс. км дорог и более 30 мостов, говорили в Минтрансе РФ.