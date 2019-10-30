Принятие закона о квалифицированных инвесторах могут отложить до начала 2020 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Принятие закона о квалифицированных инвесторах может быть отложено до января 2020 года, а его вступление в силу - до 2022 года. Об этом рассказал журналистам президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

"До конца года мы консенсус найдем, но административно очень сложно еще и принять этот закон. Наиболее реалистично - это его принятие в начале следующего года", - пояснил Тимофеев.

Кроме того, в НАУФОР полагают, что необходимо также расширить период переходных положений с полутора лет, обозначенных в последней версии законопроекта, до двух. Это в свою очередь может отдалить срок вступления закона в силу до 2022 года.

"Сейчас ЦБ готов пойти на 1,5 [года] отсрочки вступления в силу, мы думаем этого не достаточно. Только после первого года вступления в силу этого закона определятся окончательные правила игры, и у индустрии появится возможность приводить свою деятельность в соответствии с этими правилами. Поэтому не меньше двух лет должно быть дано - год на нашу с ЦБ нормативную работу по закону и год для индустрии, для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями этого нового закона", - отметил Тимофеев.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что регулятор рассчитывает на то, что законопроект о категориях инвесторов-физлиц будет принят в осеннюю сессию и начнет действовать с 1 апреля 2021 года.

Обсуждение нормативов

Важная задача для НАУФОР - до конца 2019 года найти договоренности с ЦБ по оставшимся вопросам, пояснил Тимофеев. Основной же спор касается иностранных ценных бумаг, добавил он. Речь главным образом идет о 1,08 тыс. иностранных ценных бумагах, которые обращаются на Санкт-Петербургской бирже. В ЦБ предлагают допустить неквалифицированных инвесторов к только к тем иностранным бумагам, которые находятся в прайм-индексах. В НАУФОР в свою очередь от данной инициативны предлагают отказаться.

"Мы полагаем, что весь иностранный инструментарий, в настоящее время обращающийся в России, должен быть доступен инвесторам, хоть и при условии тестирования", - сказал Тимофеев. Он добавил, что доступ российских инвесторов к иностранным акциям важен с точки зрения диверсификации портфелей.

Помимо прочего, в НАУФОР полагают, что для того, чтобы избежать арбитража между разными структурными продуктами, необходимо уровнять условия их использования клиентами.

"В этом смысле ИСЖ является типичным структурным продуктом, который не должен иметь преимуществ перед иными структурными продуктами, предлагаемыми индустрией фондов. Если речь будет идти об освобождении от тестирования ИСЖ, обеспечивающих 100% защиту капитала, мы хотели бы, чтобы точно так же были бы доступны и другие структурные продукты со 100% защитой капитала", - отметил Тимофеев.