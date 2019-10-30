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Новая система обращения с ТКО

ВЭБ может поучаствовать в строительстве мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье

Планируется, что госкорпорация вложит более 68 млрд рублей в проект

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. Набсовет ВЭБ.РФ рассмотрит возможность финансирования строительства четырех высокоэффективных заводов по термической переработке коммунальных отходов с производством электроэнергии в Подмосковье на сумму более 68 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр, глава набсовета госкорпорации Дмитрий Медведев.

"Речь идет о строительстве в Подмосковье четырех высокоэффективных заводов по термической переработке коммунальных отходов с производством электроэнергии. Они будут, эти заводы, построены в рамках национального проекта "Экология" и должны на четверть снизить объем захоронения отходов Московского региона на свалках и полигонах. Это острая тема, вызывающая общественный резонанс и обсуждение. Поэтому важно, что такие решения принимаются. Общая стоимость проекта составит около 150 млрд рублей, 149 млрд рублей, ВЭБ участвует здесь в сумме чуть более 68 млрд (рублей)", - сказал Медведев, открывая набсовет.

Премьер-министр подчеркнул, что проблема эффективного обращения с коммунальными отходами очень остро стоит в различных городах России, в том числе в столичной агломерации.

В феврале этого года ВЭБ.РФ и Газпромбанк договорились профинансировать строительство на территории Московской области четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в энергию. Соответствующее соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Заводы будут построены в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Ожидается, что они будут перерабатывать 2,8 млн т отходов в год, что составляет около четверти объема образования отходов в Московском регионе. В результате термической переработки отходов суммарно будет вырабатываться до 2,2 млрд кВт ч электроэнергии в год.

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Новая система обращения с ТКО
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