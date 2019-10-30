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Снижение мировых цен на уголь и металлы привело к падению объема грузоперевозок РЖД

По словам главы РЖД Олега Белозерова, в следующем году холдинг планирует достигнуть роста перевозок за счет таких грузов, как зерно, уголь и металлы

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" перевезли с начала 2019 года на 34 млн т грузов меньше, чем планировалось, основной причиной стало снижение цен на уголь на западных рынках и на металл на мировых. Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

"По нашей оценке, мы потеряли где-то порядка 34 млн т грузов, которые были изначально потенциально заложены", - сказал он, назвав основной причиной сильную волатильность цен на уголь и металлы.

По оперативным данным, опубликованным ранее РЖД, погрузка на сети "Российских железных дорог" за девять месяцев 2019 года сократилась на 0,9%, до 956,5 млн т.

"Например, цена на уголь на западных рынках. В августе было совещание под руководством президента РФ - говорили, что рынок стабильный, должен расти, и ценовая политика должна быть сбалансирована. Но столкнулись с тем, что объем перевозки на запад очень серьезно сократился. <…> Серьезный вызов - стоимость металла. Несколько факторов. Это и антидемпинговое расследование по металлам в Европе, и взаимоотношения между Америкой и Китаем, тоже повлияло именно на объем потребления металла, стоимость первичного сырья тоже менялась, была достаточно волатильна. Этого тоже никто не предполагал. Соответственно, поскольку для нас металл - это груз третьего класса, самый дорогой груз, это была проблема", - отметил глава РЖД.

Белозеров добавил, что на объем перевезенных в 2019 году грузов повлияли и наводнения.

"Прежде всего мы решали вопрос, касающийся людей, и восстановления. Все силы были брошены на это, были разработаны специальные схемы движения, чтобы своевременно доставить помощь, материалы. В ряде случаев, поскольку размыло автомобильные дороги, железная дорога была единственным видом транспорта. Это тоже повлияло на объемы", - констатировал глава компании.

Кроме того, компания потеряла объемы в перевозках нефтепродуктов из-за смены собственников у нескольких нефтяных заводов и запрета на импорт этого вида грузов со стороны Казахстана.

Ранее заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило рассказал журналистам, что компания ожидает падения погрузки за 2019 год на 0,5%.

Белозеров отметил, что тот объем грузов, который не удалось перевезти в 2019 году, компания планирует восполнить в следующем - изначальный прогноз роста погрузки в 1,6% в этом году РЖД прибавят к целевым показателям следующего года. Рост погрузки обеспечат такие грузы, как зерно, уголь и металлы.

Глава РЖД рассказал, за счет чего компания планирует достигнуть роста. "Самая большая проблема - это восточное направление, но запад и юг у нас свободны. В этом году у нас был хороший урожай зерна. Мы считаем, что зерно поедет. Считаем, что все-таки по углю ситуация сможет немного нивелироваться по стоимости, по металлу изменится ситуация", - заключил Белозеров.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
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