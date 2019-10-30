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Инвестпрограмма РЖД на 2020 год увеличится до 821 млрд рублей

Как сообщил гендиректор компании Олег Белозеров, на 2019 год инвестпрограмма составляет 690 млрд рублей

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Российских железных дорог" на 2020 год составит 821 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

"821 миллиард рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о сумме, заложенной в инвестпрограмме холдинга на 2020 год.

На 2019 год инвестпрограмма составляет 690 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем инвестиционной программы РЖД предварительно был определен в сумме 2 трлн 250 млрд рублей на три года. Значительную часть в этой инвестиционной программе составляют проекты, которые выполняются во исполнение поручений президента РФ и правительства.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
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